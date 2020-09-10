Опубликованы модели будущего экологии планеты

Всемирный фонд дикой природы (WWF) впервые предложил модели будущего развития событий экологического состояния планеты, исходя из экономических сценариев. Модели содержатся в докладе WWF "Живая планета 2020". Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Одним из новшеств доклада "Живая планета 2020" стала публикация моделей будущего развития событий. Согласно расчетам, если совместить усиленную природоохранную работу и переход на устойчивую экономику, мы сможем вернуться на уровень биологического разнообразия 2010 года через 60 лет, к 2070 году. И это самый амбициозный сценарий", - подчеркивается в сообщении.

Там также отмечается, что если человечество не откажется от разрушительных воздействий на окружающую среду и сохранит действующую систему ведения хозяйства, но уделит больше внимания охране природы, то переломить тенденцию удастся на десять лет позже и восстанавливаться природа будет значительно медленней.

Это исследование - одно из первых такого рода. В него пока не включены дополнительные риски, такие как изменения климата или появление инвазивных видов.