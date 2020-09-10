Указ губернатора Оренбургской области от 10 сентября 2020 года № 439-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 указа после слов "по игровым видам спорта" дополнить словами ", физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области, муниципальных образований Оренбургской области,".

1.2. В пункте 3:

абзац первый изложить в новой редакции:

"3. Приостановить по 28 сентября 2020 года на территории Оренбургской области работу развлекательных и досуговых заведений (в том числе ночных клубов), объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения.";

подпункт 3.2 признать утратившим силу;

абзац первый подпункта 3.3 признать утратившим силу;

абзац второй подпункта 3.3 изложить в новой редакции:

"Торговые, торгово-развлекательные комплексы (центры), моллы, рынки, объекты общественного питания, объекты, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, работа которых не приостановлена в соответствии с настоящим указом, вправе приступить к работе после уведомления собственниками объектов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области о готовности объекта к работе с учетом требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Работа кинозалов, кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, спортивных и развлекательных объектов, аттракционов, пунктов проката детского, развлекательного и спортивного инвентаря, расположенных на территориях торговых, торгово-развлекательных комплексов (центров), моллов, рынков, возобновляется, если иное не предусмотрено Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

1.3. В пункте 4 указа:

абзац шестой изложить в новой редакции:

"Хозяйствующим субъектам, продолжающим осуществлять деятельность по оказанию услуг, исключить пересечение потоков посетителей и образование очереди.".

1.4. В пункте 5 указа слова "по 14 сентября 2020 года "заменить словами "по 28 сентября 2020 года".

1.5. В пункте 8 указа:

в подпункте 8.8 слова "направление групп обучающихся и работников указанных организаций за пределы Оренбургской области," исключить;

в подпункте 8.10 слова "направление сотрудников и групп обучающихся за пределы Оренбургской области," исключить;

в подпункте 8.12:

слова "направление работников и групп обучающихся за пределы Оренбургской области," исключить;

дополнить новыми абзацами пятым и шестым следующего содержания:

"с 14 сентября 2020 года допускается обучение с очным присутствием обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования и (или) профессионального обучения.

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, реализующие программы дополнительного образования и (или) профессионального обучения, вправе возобновить работу после рассмотрения Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области обращения организации о готовности к работе с учетом требований санитарно-эпидемиологического законодательства.";

дополнить подпунктом 8.131 следующего содержания:

"8.131. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, реализующие дополнительные общеобразовательные программы по направлениям организаций социального обслуживания Оренбургской области, приступить с 21 сентября 2020 года к обучению граждан пожилого возраста компьютерной грамотности с очным присутствием обучающихся в группах с постоянным составом и количеством не более 5 человек с учетом обеспечения соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

При очном присутствии обучающихся обеспечить:

входной фильтр работников и обучающихся с обязательным отстранением от нахождения в помещении организации лиц с признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной температурой;

соблюдение работниками и обучающимися социальной дистанции;

контроль наличия у работников и обучающихся средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);

проведение ежедневной дезинфекции помещений, регулярное проветривание с обеззараживанием воздуха, создание необходимых условий для соблюдения работниками и обучающимися правил личной гигиены.";

подпункт 8.17 признать утратившим силу;

дополнить подпунктами 8.171 и 8.172 следующего содержания:

"8.171. Физкультурно-спортивные организации возобновить с 14 сентября 2020 года свою деятельность при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

8.172. Физкультурно-спортивные организации, а также образовательные организации дополнительного образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, обеспечить проведение занятий физической культурой и спортом при условии загрузки помещения в объеме не более 50 процентов от его единовременной пропускной способности.";

в подпункте 8.18:

абзацы девятый и одиннадцатый признать утратившими силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

"совместно с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, организовать контроль наличия у работников и пассажиров средств индивидуальной защиты (маски и перчатки), режима текущей дезинфекции.".

1.6. Абзац седьмой пункта 10 указа признать утратившим силу.

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







