Пациентов в реанимации смогут посещать родственники и друзья

Утверждены новые правила, согласно которым близкие будут допускаться к пациентам, находящимся в отделениях интенсивной терапии. Соответствующий приказ Минздрава опубликован 10 сентября.

Медицинская организация будет предоставлять возможность родственникам посещать пациента в реанимации. Также при согласии пациента его смогут навестить друзья и близкие. Если состояние пациента не позволяет выразить согласие и (или) отсутствуют законные представители, можно будет оформить разрешение от руководителя структурного подразделения медицинской организации, дежурного врача или другого ответственного лица. При посещениях будет учитываться состояние пациента, противоэпидемический режим, а также интересы работников медучреждения и других пациентов.

В приказе уточняется, что одновременно у пациента могут находиться не более двух посетителей. Кроме того, им запрещается препятствовать оказанию медицинской помощи.

Навещать пациентов нельзя будет в инфекционных боксах и инфекционных палатах,