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10.09.2020 22:55
Рубрика: Общество

Пациентов в реанимации смогут посещать родственники и друзья

Текст: Ирина Алпатова

Утверждены новые правила, согласно которым близкие будут допускаться к пациентам, находящимся в отделениях интенсивной терапии. Соответствующий приказ Минздрава опубликован 10 сентября.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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Медицинская организация будет предоставлять возможность родственникам посещать пациента в реанимации. Также при согласии пациента его смогут навестить друзья и близкие. Если состояние пациента не позволяет выразить согласие и (или) отсутствуют законные представители, можно будет оформить разрешение от руководителя структурного подразделения медицинской организации, дежурного врача или другого ответственного лица. При посещениях будет учитываться состояние пациента, противоэпидемический режим, а также интересы работников медучреждения и других пациентов.

В приказе уточняется, что одновременно у пациента могут находиться не более двух посетителей. Кроме того, им запрещается препятствовать оказанию медицинской помощи.

Навещать пациентов нельзя будет в инфекционных боксах и инфекционных палатах,

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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