Песков: Господдержка бизнеса продлится до окончания пандемии

Поддержка бизнеса со стороны государства продлится до окончания пандемии коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, они (меры поддержки, - прим. "РГ") будут убраны, после того как закончится пандемия, после того, как закончится срок действия трех пакетов поддержки", - приводит "Интерфакс" слова Пескова.

По его словам, речь идет именно об антикризисных мерах. "Они, конечно, не могут продолжаться до бесконечности и уходить в следующий год", - отметил представитель Кремля.