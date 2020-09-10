Песков: Намеки о причастности официальных лиц к ситуации с Навальным недопустимы

В Кремле считают недопустимыми, ошибочными и искажающими реальность любые намеки о возможной причастности российских официальных лиц к ситуации с Алексеем Навальным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины произошедшего. Какие-то прямые или косвенные указания на причастность каких-то любых официальных российских представителей к произошедшему - мы считаем эти намеки недопустимыми... и априори ошибочными и искажающими реальность", - заявил Песков.