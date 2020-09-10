Песков напомнил о негативном опыте прямых выборов мэров

Говоря о возвращении прямых выборов мэров в крупных городах, надо помнить о негативном опыте, однако и мнение граждан должно учитываться, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ранее неоднократно возникали ситуации, когда из-за противостояния муниципальных и региональных властей тормозилось развитие регионов. "Это было противостояние страшно деструктивное для региона, потому что в итоге город оставался без развития, регион страдал, это длилось годами, ничего не сдвигалось с места", - приводит "Интерфакс" слова представителя Кремля.

"Мнение горожан, безусловно, должно быть рассмотрено в рамках существующих правил, и здесь просто дождемся завершения соответствующих процедур", - отметил Песков.