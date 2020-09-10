Песков назвал верным решение открыть российские курорты

"Был сформирован задел прочности медицинской системы каждого региона, и потом поэтапно снимались ограничения", - напомнил представитель Кремля. Резких скачков и увеличения количества заболевших нет ни в одном из этих регионов, заметил он.

Решения о поэтапном снятии ограничительных мер принимались с учетом мнения врачей, специалистов, эпидемиологов, и в итоге стало понятно, что все было сделано верно, туристический сезон удалось спасти, оценил Песков.

"Я считаю, что все действия были продуманы и оправданы", - заключил представитель Кремля.