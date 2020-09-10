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10.09.2020 15:11
Рубрика: Власть

Песков: Появление Саакашвили в Грузии может иметь отрицательные последствия

Текст: Ксения Воронцова

Появление Михаила Саакашвили на политической арене в Грузии или в другой стране может иметь скорее только отрицательные последствия, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, Саакашвили не принес никому ни успехов, ни удачи. "Ну и в целом, конечно, не показал, что появление где-то на политической арене какой-то страны Саакашвили может иметь какие-то положительные последствия. Скорее только отрицательные", - приводит РИА Новости слова Пескова.

При этом, по его мнению, такое возвращение вряд ли сможет причинить вред России. "Вряд ли такая одиозная личность может причинить какой-то вред нашей стране. Нет, не может", - сказал Песков во время общения с региональными журналистами.

По его словам, главное, чтобы он снова не наломал дров в Грузии. "Что касается какой-то конфронтации с Россией, то вы знаете, что наши отношения с Грузией по сути отсутствуют. Это как раз те самые негативные последствия авантюристических действий Саакашвили, когда он был президентом Грузии. Эти последствия народы двух стран ощущают до сих пор ", - отметил пресс-секретарь главы государства.

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