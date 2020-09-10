Песков: Прививку от коронавируса нужно делать только добровольно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал всем желающим принять участие в тестировании вакцины от коронавируса, но отметил, что принудительной и обязательной вакцинации быть не должно.

"Действительно наши ученые преуспели в деле изготовления и подготовки к тестированию и прохождению первых двух этапов тестирования столь долгожданной и столь нужной вакцины, потому что вакцина фактически является единственным средством для эффективной профилактики борьбы с этой пандемией. Поэтому тем, кто хочет, только желающим, я бы всячески рекомендовал поучаствовать в программе тестирования", - приводит "Интерфакс" слова Пескова.

Он подчеркнул, что прививку можно и нужно ставить только добровольно. "Никакого здесь принуждения или обязательного вакцинирования быть не может и не должно быть", - сказал представитель Кремля.