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10.09.2020 14:06
Рубрика: Власть

Песков: Путин предпочитает читать бумажные газеты

Текст: Ксения Воронцова

Президент РФ Владимир Путин предпочитает читать бумажные газеты, хотя получает и дайджесты СМИ, и следит за электронными версиями изданий, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Константин Завражин/РГ
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По его словам, СМИ сейчас работают настолько оперативно, что порой опережают информацию, которая поступает Путину по линии ведомств. Песков отметил, что глава государства получает дайджесты СМИ, постоянно с ними знакомится и обладает всей палитрой информации.

"Читает ли он газеты? Да, он читает газеты. Зачем он это делает? Ну, любой нормальный человек читает газеты, особенно если вы руководите такой страной, как Россия, огромной, вы не можете газет не читать", - приводит РИА Новости слова Пескова.

Представитель Кремля отметил, что президент смотрит как электронные версии газет, так и печатные. "Он и интернет смотрит. Но конечно, знаете, наверное, вот с моей точки зрения все-таки он относится к той категории людей, которые должны обязательно хрустящую газету взять в руки, - сказал Песков. - Особенно, когда он перемещается, когда он в самолете или в вертолете".

Пресс-секретарь также отметил, что журналы глава государства тоже читает.

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