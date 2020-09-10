Песков заявил о большой поддержке белорусами Лукашенко

В Беларуси огромное количество граждан, поддерживающих своего президента Александра Лукашенко, заявил на пресс-конференции в "Интерфаксе" для региональных СМИ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Белорусы сами должны решать свои проблемы, без вмешательства извне, напомнил он позицию Москвы.

"Что касается белорусских событий, всегда после выборов есть недовольные, всегда и во всех странах, - заметил Песков. - Вопрос только в том, эти недовольные находятся в большинстве или в меньшинстве". "И здесь, когда мы говорим о белорусских событиях, мы, конечно, не имеем право забывать про огромное количество белорусов, которые искренне поддерживают своего президента", - подчеркнул он.

"И даже массовая акция протеста не означает, что все белорусы абсолютно выступают против Лукашенко. Нет, это не так", - заметил представитель Кремля.

Проблемы в Беларуси должны решать сами белорусы. "Только они могут разобраться в своих проблемах, и только они должны это делать, ни мы, ни другие страны Европы или мира не имеют права вмешиваться в белорусские события", - заключил Песков.