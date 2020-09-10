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10.09.2020 15:46
Рубрика: Экономика

Песков заявил о важности баланса экологии и экономики

Текст: Кира Латухина

Сейчас власти уделяют большое внимание вопросам экологии, при этом охрана природы не должна сдерживать развитие экономики - нужен баланс. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на пресс-конференции для региональных СМИ в "Интерфаксе".

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
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"Мы действительно в нашем прошлом не уделяли вопросам экологии должного внимания, но сейчас, вы видите, ситуация изменилась​​​", - констатировал Песков.

"При этом все-таки нужно признать, что реализация природоохранных мер не должна быть сдерживающим фактором для развития экономики и социальной сферы", - заметил представитель Кремля. "Здесь нужно всегда искать очень тонкий, очень хрупкий баланс", - считает он. И это - обязанность природоохранных ведомств.

"Просто никому ничего не давать, не пущать и везде все запрещать - мы с вами тогда просто не сможем развиваться ни экономически, ни технологически. Поэтому везде нужно чувство меры, которое, конечно, должно граничить все-таки с приоритетом соблюдения экологических норм", - заключил Песков.

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