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Пять типов приложений для Android, которые нужно удалить

Текст:   Антон Благовещенский
10.09.2020,  
14:20
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Для смартфонов написаны миллионы приложений, и далеко не все из них полезны, а часть - откровенно вредны. Многие из них наносят вред конфиденциальности или снижают производительность.

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Каким приложениям не место в современном смартфоне?

1. Фонарики. Огромное количество приложений, способных активировать вспышку в режиме фонаря, требуют доступ к звонкам, SMS, списку контактов и другим очень личным данным. Свою функцию они, разумеется, выполняют - попутно собирая конфиденциальные данные. Например, для пополнения базы спам-рассылок. Особо опасные могут подписывать вас на дорогостоящие рассылки или звонить на платные номера без вашего ведома.

В Android уже давно есть встроенный фонарик, пользуйтесь им. И яркость в нем тоже регулируется.

2. Приложения для чистки внутренней памяти. Во-первых, они тоже могут собирать личные данные, а во-вторых, вполне в их силах удалить что-то нужное, что нарушит работу смартфона.

Для разгребания завалов лучше использовать штатные средства Android - для начала хотя бы почистить кеш и отсортировать приложения по размеру. Вдруг обнаружится что-то большое и неиспользуемое.

3. "Ускорители". Совершенно бесполезный, но отчего-то популярный класс программ. Занимаются тем, что временно увеличивают объем доступной оперативной памяти, агрессивно выгружая из нее все что попадется под руку. Никакой пользы смартфону это не приносит.

В Android есть штатные средства управления оперативной памятью, а если какое-то приложение занимает слишком много места в ОЗУ и тормозит работу всего смартфона, то лучше поискать ему замену.

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4. Приложения социальных сетей. Как ни странно, именно они зачастую являются основными "пожирателями" памяти. При этом пользоваться ими можно в любом мобильном браузере, и это так же удобно.

5. Приложения программ лояльности. Многие ставят их себе бездумно ради копеечной выгоды, позволяя читать списки контактов, просматривать журналы вызовов и так далее. Стоит ли продавать личные данные за скидку в бургерной раз в месяц? Определенно нет.

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