Почему приостановили испытания оксфордского препарата от COVID-19

Британско-шведская компания AstraZeneca, которая разрабатывала вакцину от коронавируса совместно с учеными Оксфордского университета, была вынуждена приостановить клинические испытания препарата из-за неблагоприятной реакции, которая началась у одного из участников в Великобритании. Как пишет издание STAT, окончательного диагноза пока нет, однако, по словам генерального директора компании Паскаля Сорио, у испытуемой - а речь идет именно о женщине - проявились неврологические симптомы, соответствующие редкому и серьезному заболеванию позвоночника - поперечному миелиту.

Кстати, неврологические симптомы разработчики фиксируют у участника испытаний уже второй раз. Первый случай был еще в июле. Тогда тестирование также поставили на паузу, но вскоре возобновили после того, как у испытуемого диагностировали "рассеянный склероз". Врачи заявили, что произошедшее никак не было связано с инъекцией. Теперь группе независимых экспертов на основе всех анализов также нужно выяснить было ли выявленное заболевание связано с прививкой.

Когда AstraZeneca сможет продолжить испытания - неясно. Многие эксперты с одобрением встретили решение компании о приостановке тестирования по всему миру - в том числе в таких странах, как Бразилия, Великобритания, США и ЮАР. "Беря паузу, AstraZeneca выделяет время для тщательного анализа произошедшего и тем самым делает безопасность продукта наивысшим приоритетом", - цитирует телеканал ABC News профессора школы общественного здравоохранения Блумберга при университете Джона Хопкинса Анну Дурбин. Как отметили многие специалисты, подобные паузы - нормальная практика в разработке как вакцин, так и лекарств.

Но немало экспертов также выразили обеспокоенность по поводу того, к какому выводу в итоге приведет официальная проверка. "Если окажется, что поперечный миелит действительно вызван вакциной, то это безусловно станет проблемой", - объяснил профессор медицины Пол Гёпферт. "В этом испытании участвовали 10 тысяч человек, поэтому один случай редкого побочного эффекта, который может быть связан с вакциной, вызовет беспокойство у регулирующих органов", - заявил в эфире телеканала CNBC бывший комиссар американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов Скотт Готтлиб. По мнению главы отделения иерусалимской больницы Хадасса Ар-ацофим профессора Якова Беркуна, вполне возможно, что произошедшее может быть связано с вакциной. "Такие воспаления (поперечный миелит. - Прим. "РГ") - это аутоиммунный воспалительный процесс, который может быть после инфекции или являться частью аутоиммунного заболевания. Это вызывает опасения", - цитирует Беркуна РИА Новости.

Экспертов беспокоит побочная реакция на вакцину: прививка уже сделана 10 тысячам человек

AstraZeneca - одна из многих зарубежных фармкомпаний, которые сегодня работают над прививкой от коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, на данный момент в разработке находятся порядка 180 вакцин, и уже 35 из них перешли в стадию клинических испытаний. Однако к третьей - финальной - фазе тестирования приступили пока менее десяти разработчиков, среди них в том числе AstraZeneca, американская компания Moderna, китайская Sinovac, а также Пекинский и Уханьский институты биологических продуктов.