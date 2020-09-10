Любой алкоголь увеличивает риски заражения коронавирусной инфекцией, заявил в канун Всероссийского дня трезвости главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения и Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Спирт (а он есть в любом алкоголе) - токсическое вещество, и его присутствие в организме повышает проницаемость мембран. Мембрана в наших клетках - это основной барьер, который препятствует проникновению инфекции, поэтому любая доза алкоголя увеличивает шансы по заражению", - объяснил он.

Увеличивает риск заболевания и табак. "Табак своим раздражающим действием, смолами, которые туда входят, также разрушает мембрану и повышает шансы заразиться", - подчеркнул Брюн.

Как свидетельствует опрос, который к Дню трезвости провело Общероссийское общественное движение по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни населения "Стройная Россия", 58 процентов россиян заявили, что во время пандемии с стране увеличилось потребление алкоголя. Причина? У молодых - скука и отсутствие альтернативного досуга, у людей зрелого возраста - тревога и стресс. И еще одна особенность пьянства на карантине: чем старше, тем градус выше. К слову, большинство россиян (57 процентов) выступают за повышение возрастного ценза продажи алкоголя. По данным Евгения Брюна, за последние 10 лет количество выпитого алкоголя на душу населения в стране снизилось с 18 до 9,5 литра (чистого спирта). В Европе этот средний показатель - 12.

Падает, по данным нарколога, и количество алкогольных психозов. И еще показательная цифра: в столице пьют гораздо меньше, чем в регионах, а алкогольных отравлений в 10 раз меньше, чем в среднем по стране. Причины понятны: в Москве легче найти работу, развитая структура развлечений и лучшая медицинская помощь. Все это спасает от депрессий, которые часто запивают алкоголем.

За 10 лет коли­чество выпитого на душу населе­ния алкоголя снизилось с 18 до 9,5 литра

Мнение

Владимир Легойда, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ:

- Я осторожный оптимист, но у нас есть основания говорить, что ситуация медленно, но меняется в лучшую сторону. Что-то выходит из моды. Молодые сегодня более сдержанно относятся к алкоголю, чем их родители, дедушки и бабушки. Спорт становится более модным, чем выпивка. Хотя, конечно, рано говорить о решении проблемы. И церквовь должна показывать пример. Очень важно, чтобы какие-то церковные праздники и застолья проходили уж точно без крепкого алкоголя. Трезвость - это фундамент, без которого не может быть построено ни одно здание. Христианская культура не отрицает спиртные напитки, как, к примеру, ислам. Но очень важна мера.

Справка "РГ"

День трезвости был учрежден Церковью в 1913 году и отмечался 11 сентября. Праздник игнорировали в СССР, но в 2014-м году Священный Синод РПЦ принял решение о возобновлении традиции празднования. С 2015 года День трезвости проводится при поддержке Минздрава России.