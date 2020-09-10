Полиция применила газ против мигрантов на греческом острове Лесбос

На греческом острове Лесбос мигранты из сгоревшего накануне лагеря Мориа попытались попасть в город Митилини. Полиция применила слезоточивый газ, информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал Open.

Журналисты с места события сообщают, что на дороге, ведущей в соседний населенный пункт, находится огромное количество беженцев. "В толпе много женщин, есть дети. Это целые семьи", - передает корреспондент.

В четверг на остров прибудут дополнительные силы полиции, а также пассажирский паром, на котором разместят пострадавших от огня мигрантов. Тремя чартерными авиарейсами на материковую часть Греции отправят детей-беспризорников. Остальным беженцам привезут палатки. На Лесбосе объявлен режим чрезвычайной ситуации.