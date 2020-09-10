Предлагается увеличить штраф за сокрытие заразных болезней животных

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в КоАП. Законопроект предлагает усилить ответственность за нарушения, связанные с ветеринарно-санитарными правилами и соблюдением карантина животными. "Инициатива дополняет КоАП новым составом административного правонарушения: несоблюдение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных, повлекшее за собой возникновение очагов заражения животных", - отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он рассказал, что штраф для граждан за подобное правонарушение может составить от 15 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц предлагается установить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

За повторное нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил предлагается ввести повышенное наказание. Для граждан предусматривается штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Если же повторно будут нарушены правила борьбы с особо опасными болезнями, то штраф для граждан составит от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 до 300 тысяч рублей.

"Еще одно предлагаемое нововведение: повышаются санкции за сокрытие от органов государственного ветеринарного надзора информации о внезапном падеже животных или их одновременном массовом заболевании. В данном случае обязанность и граждан, и юридических лиц - немедленно проинформировать соответствующие государственные органы о потенциально опасной ситуации", - подчеркнул Владимир Груздев.

Штраф за молчание в данном случае для граждан будет составлять от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 150 тысяч. Если же нарушители скроют информацию в период карантина, штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц от 150 до 200 тысяч.

"Принятие законопроекта будет способствовать снижению рисков возникновения заразных болезней животных", - резюмировал председатель правления АЮР.