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10.09.2020 12:09
Рубрика: Происшествия

Предлагается увеличить штраф за сокрытие заразных болезней животных

Текст: Владислав Куликов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в КоАП. Законопроект предлагает усилить ответственность за нарушения, связанные с ветеринарно-санитарными правилами и соблюдением карантина животными. "Инициатива дополняет КоАП новым составом административного правонарушения: несоблюдение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных, повлекшее за собой возникновение очагов заражения животных", - отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

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Он рассказал, что штраф для граждан за подобное правонарушение может составить от 15 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц предлагается установить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

За повторное нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил предлагается ввести повышенное наказание. Для граждан предусматривается штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Если же повторно будут нарушены правила борьбы с особо опасными болезнями, то штраф для граждан составит от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 до 300 тысяч рублей.

"Еще одно предлагаемое нововведение: повышаются санкции за сокрытие от органов государственного ветеринарного надзора информации о внезапном падеже животных или их одновременном массовом заболевании. В данном случае обязанность и граждан, и юридических лиц - немедленно проинформировать соответствующие государственные органы о потенциально опасной ситуации", - подчеркнул Владимир Груздев.

Штраф за молчание в данном случае для граждан будет составлять от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 150 тысяч. Если же нарушители скроют информацию в период карантина, штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц от 150 до 200 тысяч.

"Принятие законопроекта будет способствовать снижению рисков возникновения заразных болезней животных", - резюмировал председатель правления АЮР.

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