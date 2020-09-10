Президент Ливана: Пожар в Бейруте мог быть преднамеренной диверсией

Причиной пожара в порту Бейрута могла стать как техническая неисправность, так и диверсия. Об этом заявил президент страны Мишель Аун.

"Пожар в порту мог быть преднамеренной диверсией или произошел из-за технической неисправности и проявленной халатности. В любом случае мы должны в кратчайшие сроки узнать, по какой причине произошло возгорание, и привлечь к ответственности виновных", - заявил Аун на открытии заседания Высшего совета обороны Ливана, посвященного мерам борьбы с последствиями пожара. Слова главы государства приводит его пресс-служба.

Как заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Хасан Диаб, пожар в порту "стал новым ударом в спину ливанцам" и вызовом, брошенным властям и обществу.

По словам командира пожарной команды Бейрута Аббаса аль-Масри, на данный момент пламя удалось потушить, однако работы в порту продолжаются.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов в морском порту Бейрута начался пожар. Огонь полыхал несколько часов. В тушении принимали участие вертолеты ливанской армии, а также 16 пожарных расчетов. По данным местного отделения Красного Креста, один человек пострадал.

По словам исполняющего обязанности министра общественных работ и транспорта страны Мишеля Наджара, возгорание могло произойти во время сварочных работ, которые проводились в порту, где идет процесс восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате взрыва 4 августа. Напомним, что тогда причиной взрыва послужило возгорание свыше 2,7 тысяч тонн аммиачной селитры, хранившейся на портовом складе. В результате трагедии были уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тысяч граждан остались без крова, погибли 190 человек.