Профессор Полина Степенски: Российским ученым и медикам браво!

Крупнейший израильский иммунолог, заведующая отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии университетской клиники "Хадасса" в Иерусалиме профессор Полина Степенски (уроженка Винницы, выпускница медицинского факультета Еврейского иерусалимского университета) так охарактеризовала "Спутник V": "Первое, что надо сказать российским ученым и медикам, это "браво!" Создание вакцины вызывает массу уважения. И как врач, и как ученый я думаю, что россияне создали действительно замечательное средство и совершили большой прорыв в науке". Уместно напомнить, что В 2018 году Полину Степенски признали в Израиле "Человеком года", а журнал Forbes включил ее в список лучших врачей еврейского государства. Так что ее мнением пренебречь никак нельзя.

Следует также обратить внимание на заявление генерального директора клиники "Хадасса" профессора Зеэва Ротштейна, согласно которому специалисты этой университетской клиники, работающие в ее отделении в "Сколково", участвуют в проверке эффективности и безопасности российской вакцины.

Мировая гонка за первенство в области науки и техники нередко сносит головы конкурирующим сторонам. Об этом, продолжая свою мысль, профессор Полина Степенски высказалась так: "Российские исследователи создали прекрасную вакцину, которая по эффективности может превзойти разработки исследователей в других странах. При этом критика российской вакцины часто политизирована и связана с непониманием того, как работают ученые".

Нарочитая подозрительность в отношении к открытиям, сделанным российскими учеными не нова. Примером может служить внедрение в медицинскую практику первых в мире вакцин против холеры и чумы, разработанных Владимиром Хавкиным, российским бактериологом, иммунологом и эпидемиологом конца XIX - начала XX веков. Вначале доктор Хавкин испытал противохолерную вакцину на себе, а затем применил ее в широких масштабах в Индии. Аналогичен его вклад в борьбу с чумой, эпидемия которой в 1896 году поразила Бомбей (ныне Мумбай). И противочумную сыворотку, названную "лимфой Хавкина", уроженец Одессы также вначале испытал на себе.

Поиски эффективных лечебных средств против мировой вирусной напасти ведутся в сотнях лабораторий по всему миру

Весьма показательно, что сперва индийцы не доверяли Хавкину и отказывались прививаться, ибо считали его английским, то есть "колонизаторским", доктором. Доверие к "лимфе Хавкина" возросло, когда местные студенты, участвовавшие в вакцинизации, разъяснили своим согражданам, что врач Хавкин не "инглизи", а "руси". Владимиру Ароновичу надо было обладать немалой уверенностью в эффективности созданных им вакцин в условиях, когда его учителя и покровители - великие Илья Мечников и Луи Пастер - первоначально выражали сомнения в их безусловной действенности.

В науке, особенно в областях, связанных со здоровьем человека, новационные методы, включая и забытые старые, всегда поначалу вызывали и продолжают вызывать недоверие. Мало кто знает, что и сегодня в мире существует так называемое антипрививочное движение (антивакцинаторство), оспаривающее эффективность, безопасность и даже правомерность вакцинации. Эксперты Всемирной организации здравоохранения характеризуют "антивакцинаторов" как личностей, находящихся "в тревожном и опасном заблуждении". Подобное недоверие ВОЗ внесла в список десяти проблем здравоохранения.

Российский "Спутник V", несомненно, в той или иной степени будут использовать в качестве прививок во многих странах. Можно сказать, что с коронавирусом начнут разбираться по-русски! Но это не значит, что будут проигнорированы разработки вакцины против коронавируса, произведенные в других странах. Сегодня поиски эффективных лечебных средств и прививок против мировой вирусной напасти ведутся в сотнях лабораторий по всему миру.

Фактически на выходе противоковидные вакцины в Великобритании, Израиле, Соединенных Штатах, Германии, Казахстане, Китае, Франции, Австралии и в ряде других стран. И государство, в лабораториях которого произведут вакцину, которая завершит поход COVID-19 против человечества, будет первым в списке победителей "короны". Первым, после России. Так распорядилась история.

Фотофакт

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Сотрудники "Российской газеты" одни из первых сделали прививку от гриппа. Их вакцинировали российским препаратом, разработанным специально против новых штаммов вируса, которые ожидаются в этом году. По данным ВОЗ, три из них появятся уже осенью и будут отличаться от тех, что были в прошлом и позапрошлом эпидемических сезонах. То есть популяционного иммунитета у населения к ним еще нет. Всего в 2020-2021 годах циркулировать будут четыре штамма вируса гриппа, поэтому вакцину для прививки рекомендуется выбирать четырехвалентную. Редакция "Российской газеты" выражает благодарность ГБУЗ города Москвы "Консультативно-диагностический центр N 2 Департамента здравоохранения города Москвы".