Развитие системы маркировки товаров стало главной темой видеоконференции президента с членами правительства. Как обычно, прежде чем начать разговор по повестке, Владимир Путин затронул ряд актуальных тем - среди них подготовка к зиме, развитие туризма и цифровизация госуслуг.

Начали с подготовки объектов энергетики и системы ЖКХ к прохождению отопительного сезона. Министр энергетики Александр Новак заверил, что работа будет завершена по стране до конца сентября. В контуре внимания - 925 объектов электроэнергетики, 91 процент готов к прохождению осенне-зимнего периода. Ремонтные работы опасений не вызывают, а запасы топлива превышают нормативы примерно на 50 процентов. Особое внимание - подготовке к зиме и повышению надежности энергоснабжения регионов Дальнего Востока. Окончательные итоги будут подведены 5 ноября на заседании правительства.

"Год был достаточно непростой, но тем не менее по всем основным показателям мы идем с опережением к аналогичному периоду прошлого года", - сообщил глава минстроя Владимир Якушев. С сентября заработала единая информсистема мониторинга аварий и инцидентов на объектах газо-, электро-, тепло- и водоснабжения. К ней подключены все регионы: цифровая платформа позволит онлайн оперативно фиксировать технологические нарушения. "Скажу прямо: при подготовке докладов прохождения осенне-зимнего периода мы вручную собирали эти данные с регионов, и это не всегда была качественная информация - теперь это совершенно другой уровень", - заметил Якушев.

"Надеюсь, что зима нас врасплох не застанет", - прокомментировал Путин и вернулся к лету, которое на юге России закончилось только формально. Президент спросил, как идет туристический сезон и как развивается внутренний туризм.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал туризм самой пострадавшей от коронавируса отраслью в мире. "В период пандемии доходы наших организаций туриндустрии рухнули на 90 процентов, но тяжелых последствий - массовые банкротства или уход с рынка - удалось избежать благодаря своевременным мерам, которые приняло правительство", - сообщил он. Из-за ограничений внутренний турпоток упал более чем на 60 процентов, но с июля началось восстановление отрасли. Причем туристы выбирали не только традиционно популярные направления, и те, что не были загружены. Существенно выросли перспективы экологического туризма. "Летний сезон точно можно считать уже успешным", - сказал он. Вице-премьер предложил продлить как минимум до конца новогодних каникул программу стимулирования внутренних поездок, когда государство возвращает часть денег за купленные туры, и доработать с учетом предложений граждан. Правительство выделило беспрецедентную сумму 15 млрд рублей, и на каждый рубль было привлечено около 7 рублей - "такой хороший мультипликатор", заметил Чернышенко.

Программу туров по России с кешбэком предложено продлить до конца новогодних каникул

По словам вице-премьера, "на выходе" нацпроект в сфере туризма: он ставит амбициозные цели на горизонте ближайших 10 лет - трехкратный рост количества поездок граждан по России, более чем двукратное увеличение числа рабочих мест в отрасли до почти 6 млн человек, трехкратный вклад туристической отрасли в ВВП. Доклад президенту по нацпроекту будет представлен до 30 октября.

Глава государства заметил, что нужно сделать, чтобы люди, приезжая в "относительно дикие места", любовались природой, и чтобы это было комфортно, надежно и безопасно. То есть инфраструктура должна соответствовать ожиданиям граждан. А без хорошей программы, обеспеченной необходимым финансированием, этого не сделать. Так что можно подумать о выделении дополнительных средств на следующий год, не исключил он.

Чернышенко также доложил о работе по цифровой трансформации. "До начала 2023 года планировали обеспечить примерно 90-95 процентов услуг в электронном виде для граждан", - напомнил Путин. Слово "цифра" в тренде, заметил вице-премьер, добавив, что нужна комплексная перестройка и цифровизация всех процессов в ведомствах. "Опыт пандемии во время пика доказал, что мы можем запускать электронные госуслуги буквально с колес", - напомнил он. "За три тяжелых ковидных месяца мы "на-гора" выдали 12 госуслуг - они стали полностью цифровыми", - сообщил вице-премьер, и сейчас нужно правильно применить этот опыт, "поймать волну и перейти к массовому переводу государственных и муниципальных услуг в цифровой вид". "Здесь самое главное - не потерять темп", - убежден он.

"Очень важно завершить централизацию информационных ресурсов", - продолжил Чернышенко. Нужна унификация правил оказания услуг, чтобы в разных регионах не требовался разный набор документов. Перевести все госсервисы на единый портал госуслуг можно к концу 2022 года. Вице-премьер попросил поручить главам регионов назначить заместителей руководителей каждого регионального органа власти, которые были бы ответственными за цифровую трансформацию.

Еще Чернышенко попросил поддержать идею обеспечить электронными подписями пользователей портала госуслуг - их сейчас свыше 75 млн, но подписать заявление или документы в электронном виде они не могут. Понадобятся изменения в законодательстве и взаимопонимание в отношениях с силовыми структурами, пояснил он. Глава государства предложил сформулировать все и обсудить предметно. А по другим поднятым вице-премьером темам попросил подготовить проекты поручений и рекомендаций для регионов и как можно быстрее запустить.

По основному вопросу докладывал глава минпромторга Денис Мантуров. В системе зарегистрированы 270 тысяч компаний, и это ведет к повышению прозрачности рынка. "Сегодня в обязательном режиме маркируются меховые изделия, табачная продукция, обувь и лекарства. До конца этого года вступит в силу требование по фототоварам, шинам и парфюмерии, а с января следующего года маркировка станет необходимой для товаров легпрома и молочной продукции", - сообщил он, добавив, что экономический и социальный эффект уже виден. По лекарствам удалось выявить работу "черных фармацевтов", которые в Москве торговали льготными препаратами, предназначенными для пациентов из других регионов. По табаку сразу появились 10 новых производителей - маркировка повлекла выход из тени, увеличились поступления акцизных сборов, сообщил министр. Маркировка позволила увидеть и внутреннюю глубину рынка обуви. "Потребность в нанесении кодов обязала продавцов легализовываться", - пояснил Мантуров, а это - дополнительные налоги. При этом влияние маркировки на стоимость продукции существенно ниже инфляции. Глава минпромторга также предложил сделать маркировку упакованной питьевой воды обязательной с 2021 года и распространить систему маркировки на рынок алкоголя, начав с пива. Премьер-министр Михаил Мишустин когда-то работал вместе с Мантуровым над созданием системы маркировки и сейчас заметил, что легализуются целые отрасли. Важно при создании системы маркировки товаров достичь понимания с коллегами по ЕАЭС, а также "не останавливаться и дальше двигаться очень серьезно как в расширении номенклатуры маркируемых товаров, так и в технологиях", - считает он.