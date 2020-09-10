Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем. Разговор был инициирован Сербией.

В пресс-службе Кремля сообщили, что президент Сербии рассказал о прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября переговорах.

Главы государств также обсудили косовское урегулирование. Путин подтвердил неизменность позиции России относительно "выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения", которое должно быть утверждено Совбезом ООН.

Кроме того, во время телефонного разговора было уделено внимание актуальным вопросам российско-сербского стратегического партнерства. "С российской стороны дана высокая оценка личного вклада Александара Вучича в развитие российско-сербских связей", - отметили в пресс-службе российского лидера.