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10.09.2020 14:17
Рубрика: Власть

Путин рассказал о процессе восстановления экономики России

Текст: Кира Латухина
Самый острый, кризисный этап в экономике, вызванный эпидемией коронавируса, для России позади. С июня наметилось восстановление экономической динамики, но нужно еще много сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста - "широким фронтом во всех отраслях". Об этом заявил президент на видеоконференции по экономическим вопросам.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, помощник президента Максим Орешкин, министры труда и соцзащиты, экономического развития, финансов, а также председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

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Глава государства предложил обсудить ситуацию в экономике, оценить ее ключевые тенденции и определить дальнейшие шаги по стимулированию экономического роста, повышению занятости и доходов граждан.

Как и весь мир, в этом году Россия столкнулась с объективными экономическими трудностями, когда из-за эпидемии коронавируса были вынужденно остановлены целые направления, прежде всего, сфера торговли, услуг, затем стройка и некоторые промышленные производства.

"Глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалась меньше, чем в других ведущих странах", - сравнил президент. За второй квартал падение ВВП составило 8,5 процента, в США - 9,5, в еврозоне - 15 процентов.

Фото: mff.minfin.ru
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В определенной степени это, конечно, связано, как говорят эксперты, со структурой нашей экономики, но не только, продолжил глава государства. Свою роль сыграли целевые, продуманные и своевременные меры поддержки коллективов, предприятий, отраслей.

"Сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый, кризисный этап позади. Начиная с июня, действительно в России наметилось восстановление экономической динамики. Растет потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объем грузоперевозок по железной дороге", - констатировал Владимир Путин, добавив, что глава "РЖД" об этом не так давно докладывал.

Да, восстановление деловой активности пока идет неравномерно, предстоит многое сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, "широким фронтом во всех отраслях", подчеркнул президент.

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