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10.09.2020 09:27
Рубрика: Культура

Бирюков: Восстановлен исторический фронтон главного входа павильона №30 на ВДНХ

Текст: Ирина Огилько

В рамках ремонта павильона №30 "Микробиологическая промышленность" (бывший "Масличные культуры") на ВДНХ завершены работы по воссозданию исторического фронтона главного входа, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"В настоящее время продолжаются ремонтно-реставрационные работы в павильоне №30, главная задача - максимально вернуть зданию исторический облик, - отметил Петр Бирюков. - Одна из изюминок павильона - красивый деревянный резной фронтон с изображением цветов подсолнуха, маков, клещевины и других масличных растений - украшает портик главного входа. По старым чертежам и фотографиям удалось воссоздать его в первоначальном облике".

Заместитель мэра сообщил, что к началу реставрации на фронтоне имелись утраты - отсутствовали лепестки цветов, бутоны, листья и их отдельные фрагменты. Частично не было старого защитного покрытия, дерево стало рассыхаться, появились трещины.

"Все работы по реставрации велись резчиками непосредственно на объекте, включая воссоздание утраченных фрагментов, - рассказал Петр Бирюков. - Вначале фронтон очистили от многочисленных слоев покрасок и лака, затем на месте утрат и трещин установили вставки из ольхи. Все крупные элементы - лепестки, части листьев и стволов - восстанавливали по аналогии с теми, которые сохранились. Утраченный растительный узор вырезали по архивным чертежам на основании фото".

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что после завершения ремонта в павильоне №30 будет создано универсальное выставочное пространство. Окончание работ запланировано на следующий год.

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