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10.09.2020 14:52
Рубрика: Происшествия

Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Текст: Александр Степанов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.

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Слушания этого резонансного дела проходили в Москве в 235-м военном гарнизонном суде. Условное наказание за совершенные преступления запросил государственный обвинитель. В частности, он попросил признать Кушиташвили виновным по статьям УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти" и "Незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта" и назначить наказание по совокупности преступлений сроком три года.

"Наказание считать условным", - сказал гособвинитель в ходе прений сторон. В итоге суд согласился с доводами обвинения и приговорил Кушиташвили к трем годам условно и взял с боксера подписку о невыезде.

В феврале Кушиташвили и другой боксер Овик Оганнисян были задержаны в Москве сотрудниками Росгвардии. Они подозревались в хранении наркотиков. По версии следствия, при досмотре у Кушиташвили нашли пакетик с кокаином. При задержании боксер нанес росгвардейцу два удара кулаками по лицу, что привело к закрытому перелому костей носа со смещением.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Спортсмена поместили в СИЗО, однако в конце марта перевели под домашний арест. В ходе предварительного следствия Кушиташвили полностью признал свою вину и возместил ущерб пострадавшему росгвардейцу, выплатив 200 тысяч рублей.

Дело слушалось в военном суде, так как Кушиташвили проходит срочную службу в ВДВ России. Он является сержантом в войсковой части 3234 Улан-Удэ, однако тренируется в московском ЦСКА.

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