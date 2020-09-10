В столице продолжаются "Дни наследия. Районы". Чем не повод увидеть город с нетуристического ракурса? Бесплатные экскурсии проходят в отдаленных районах Москвы, куда лишний раз без дела и не поедешь. Проводниками в историю впервые выступают не только профессиональные гиды, но и влюбленные в мегаполис москвичи.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе столичного департамента культурного наследия, экскурсии расписаны до середины декабря. Отслеживать расписание и записываться на прогулки нужно на портале "Узнай Москву". Выбор экскурсий широк: от пешеходных и автобусных до самокатных и велосипедных. Например, желающие могут отправиться в знаменитый писательский поселок Переделкино. Прогуливаясь с экскурсоводом по тихим аллеям, вы узнаете, как жили советские писатели, и увидите музей скульптур под открытым небом. Предлагают авторы проекта изучить и район Бутырской слободы с шатровой колокольней Богородице-Рождественского храма.

На велосипедах же можно прокатиться по Гагаринскому району, попутно пополняя свой "багаж" знаний. В этих краях раньше размещалась Андреевская слобода. Теперь же район прочно ассоциируется с наукой. Здесь "квартирует" здание Президиума Российской академии наук. В народе его именуют "Золотыми мозгами". Раньше в этих местах находились сады князя Трубецкого, часть владений которого теперь принадлежит Нескучному саду.

За неделю один человек может посетить одну бесплатную экскурсию. Если же вы записались, но прийти не удастся, сообщите об этом организаторам.

Кстати

Остались вопросы по экскурсиям? Звоните с 8.00 до 21.00 в дирекцию проекта по номеру: 8(499) 520-97-72.