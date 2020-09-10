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10.09.2020 08:21
Рубрика: Общество

Количество учащихся ИТ-классов в Москве увеличилось в три раза

Текст: Любовь Проценко
По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, количество учащихся ИТ-классов в Москве увеличилось в три раза. Она рассказала, что у столичных старшеклассников есть уникальная возможность освоить профессии будущего в ИТ-сфере уже со школьной скамьи: с прошлого учебного года в городе начали свою работу предпрофессиональные ИТ-классы, обучение в которых рассчитано на два года.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

- Информационные технологии становятся все более популярным направлением среди московских школьников. В 2020 году количество желающих поступить на новое направление предпрофессионального образования побило все рекорды - более 6,5 тысячи девятиклассников приняли участие в дистанционном тестировании. В этом году в 10-е классы проекта зачислено более 1900 московских школьников - это в два раза больше, чем в прошлом году. Общее же количество учащихся в ИТ-классах стало втрое больше - на сегодняшний день в них обучаются почти три тысячи ребят, рассказала вице-мэр.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Число школ-участников проекта к первому сентября 2020 года также увеличилось в два раза - если в прошлом году их было 35, то сегодня в нем участвуют уже 67 образовательных организаций столицы.

Напомним, что реализация проекта Департамента образования и науки города Москвы "ИТ-класс в московской школе" позволяет создать условия для развития предпрофессионального образования в области информационных технологий, помогает старшеклассникам столицы сделать осознанный выбор будущей профессии, а вузам и ИТ-компаниям - создать платформу для подготовки грамотных высокооплачиваемых специалистов, востребованных в городе.

Обучение в ИТ-классах проходит по шести направлениям: "Большие данные", "Робототехника", "Технологии связи", "Моделирование и прототипирование", "Информационная безопасность", "Программирование.

Проект реализуется совместно с девятью российскими вузами - лидерами в подготовке ИТ-специалистов: Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом ИТМО, Московским педагогическим государственным университетом, Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана, Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики", Московским инженерно-физическим институтом, Московским физико-техническим институтом, Московским государственным технологическим университетом "СТАНКИН", Московским политехническим университетом и МИРЭА - Российским технологическим университетом.

Учащиеся ИТ-классов принимают участие в различных мероприятиях, организованных партнерами проекта. В течение учебного года ребята посещают различные мастер-классы, экскурсии, лекции и семинары, в ходе которых представители компаний, работающих в сфере высокотехнологичных отраслей, а также Департамента информационных технологий города Москвы рассказывают школьникам об особенностях новейших технологий, развитии ИТ и на практике показывают, как город использует те или иные технологии для улучшения качества жизни.

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