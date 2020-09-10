Липецкие села подключат к интернету

Липецкие села, где численность населения достигает тысячи человек и выше, подключат к сети интернет в рамках регионального проекта. Об этом глава области Игорь Артамонов заявил после встречи с вице-президентом компании "Ростелеком" Дмитрием Кимом.

Глава региона обсудил перспективы сотрудничества с компанией по реализации телекоммуникационных проектов.

- Липецкая область - первый субъект в России, который пошел на софинансирование проекта по цифровизации сельских поселений, - подчеркнул Артамонов.

Он отметил, что сначала интернет появится в населенных пунктах, где живет тысяча и более человек, а после - и в тех, где численность населения меньше.

- Эта программа является примером для нашей страны. Будем дальше продолжать эту работу и проводить интернет во все населенные пункты, - сказал Игорь Артамонов.

Помимо этого, в рамках встречи у здания компании прошла торжественная церемония: Глава региона вручил руководству компании сертификат книги рекордов России. Диплом подтверждает, что здание Ростелекома в Липецке стало рекордсменом как обладатель самого большого граффити в России. Он отметил, что площадь изображения занимает почти 6696, 92 квадратных метра, на покраску стен было израсходовано 13211 баллонов с аэрозольной краской.

- Приятно вручать такой диплом рекорда России. Раньше здание было серое, унылое. Долго разговаривали с Ростелекомом, они услышали. Сделали здание ярким и красивым, - сказал Игорь Артамонов.