Москвичам посоветовали не ждать "бабьего лета"

В столичном регионе закончилось метеорологическое лето. Оно продлилось 95 дней. А "бабьего лета" москвичам ждать не стоит. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, метеолетом считается период, когда среднесуточная температура воздуха превышает +15 градусов. Обычно он составляет около 88 дней - с 28 мая по 23 августа включительно. В этом году сезон начался раньше и продлился до 8 сентября.

"По продолжительности летний период обогнал только 2017 год, а прошлый не догнал, в прошлом году тепло простояло 130 дней, - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Ушедшее лето в среднем было теплее на 1,3 градуса, чем обычно. И вопреки нашим ожиданиям, наступившая осень не подарит "бабье лето".

Холодные циклоны не дают прохода Азорскому антициклону, который обычно приносит тепло. Влияние антициклона закончится намного южнее Москвы, в районе Черноземья. Там лето ненадолго вернется. В столице передышку в дождях ожидаем лишь в субботу. Но воздух останется холодным, не выше +17 градусов.