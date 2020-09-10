На Москве-реке появятся два круглогодичных маршрута речных трамваев

Два регулярных круглогодичных маршрута речных трамваев запустят в столице по Москве-реке. Они будут ходить с интервалом в несколько минут, оплатить проезд в них можно будет картой "Тройка" по городским тарифам. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов. Он призвал горожан вместе с властями выбрать лучший вид речных трамваев.

Заммэра напомнил, что в минувшую субботу открылся после реставрации Северный речной вокзал. За выходные его посетили почти 20 тысяч человек. "В Москве появилось новое любимое место, и находится оно, что немаловажно, не в центре города, - написал Ликсутов на Едином транспортном портале столицы. - Но помимо развлекательной функции у Северного речного вокзала есть и очень важная - транспортная. Для навигации мы капитально отремонтировали причалы и расчистили дно. Теперь вокзал может принимать около 24 речных судов в день. Пока туристических".

Но нет сомнений в том, что речной транспорт нужно развивать и как регулярный общественный, по такому пути идут многие мировые мегаполисы, напомнил заммэра. Поэтому вместе с НИУ ВШЭ власти выбрали два самых подходящих маршрута для такого транспорта. Первый тянется от парка "Фили" до Киевского вокзала.

"Прогнозируем, что он подойдет более чем для миллиона человек - жителей и работников компаний. Маршрут проходит через четыре района города - Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Пресненский и Дорогомилово. Там застраивают прибрежные жилые кварталы, и жителей особо волнует вопрос доступного транспорта", - объясняет Ликсутов.

В рамках создания маршрутов будет модернизирована и сопутствующая инфраструктура - обновлены старые и созданы новые причалы, перенесены остановки общественного транспорта и т.д. Второй маршрут проляжет от Новоданиловской набережной до Печатников. "Юг Москвы также активно застраивается. Новые прибрежные кварталы часто удалены от станций метро - речной транспорт может стать отличной альтернативой для ежедневных поездок, мы также сможем связать берега Москвы-реки там, где между мостами большие расстояния. Ключевой остановкой станет и Южный речной вокзал - планируем там масштабную реконструкцию", - написал заммэра.

Маршруты были разработаны еще в 2018 году, но проект пришлось отложить из-за пандемии и неопределенных сроков строительства судов. Теперь же обсудить и выбрать внешний вид и другие характеристики речных трамваев смогут сами горожане - власти соберут жюри и выложат все наработки по трамваям для обсуждения.