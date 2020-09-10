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10.09.2020 12:07
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина пригласила москвичей оценить изменения на ВДНХ

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Новое голосование началось в проекте "Активный гражданин". Жителям столицы предложили оценить изменения на ВДНХ, произошедшие за последние годы, и выбрать наиболее по их мнению интересные места для посещения.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Возрождать главную выставку страны столица начала в 2014 году, когда она перешла в ее собственность. С тех пор проведена огромная работа. Наталья Сергунина рассказала:

- Уже отреставрировано больше 20 объектов культурного наследия, открыто 13 музеев, созданы современные культурные, образовательные и спортивные пространства. Приглашаем москвичей оценить эти изменения: удобней ли стала территория, появились ли у вас любимые тематические зоны и выставочные площадки.

И обратилась к москвичам с предложением:

- Поделитесь своим мнением о результатах возрождения ВДНХ.

По музейным и выставочным площадкам "активные граждане" могут выбрать до трех вариантов ответа. В голосовании будут представлены центр "Космонавтика и авиация", центр славянской письменности "Слово", музей ВДНХ, интерактивный музейный комплекс "Буран", временные выставки в павильоне № 67, а также временные выставки в павильоне "Рабочий и колхозница".

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В числе тематических зон представлены Центральная аллея, ландшафтный парк, "Парк ремесел" ("Городская ферма", "Рыбацкая деревня" и ремесленные мастерские), "Парк знаний" ("Техноград", Дом культуры, "Макет Москвы" и "Умный город") и парк "Останкино". Также можно предложить свой вариант ответа.

Выставка достижений народного хозяйства была открыта 1 августа 1939 года. Сегодня ВДНХ - крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире, одно из самых популярных общественных пространств столицы.

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