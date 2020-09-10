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10.09.2020 22:50
Рубрика: Экономика

Бумажный заслон

Отопительный сезон в Воронеже оказался под угрозой срыва
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8258)
По прогнозам коммунальщиков, мэрии и Росгидромета, отопительный сезон в столице Черноземья начнется 26 сентября. Дома готовы, трубы залатаны, промыты и опрессованы, тепло есть. Осталось подписать бумаги, подтверждающие готовность домов к приему горячей воды в батареи.
Уже первое похолодание. А паспорта готовности к отопительному сезону есть только у половины воронежских домов. Фото: Игорь Филонов Уже первое похолодание. А паспорта готовности к отопительному сезону есть только у половины воронежских домов. Фото: Игорь Филонов
Уже первое похолодание. А паспорта готовности к отопительному сезону есть только у половины воронежских домов. Фото: Игорь Филонов

И вот с этим вышла загвоздка - ресурсоснабжающие организации под разными предлогами тормозят согласование. А некоторые и вовсе, пользуясь ситуацией, выкручивают коммунальщикам руки: подпишем, если поможете собрать долги с неплательщиков. Между тем с приходом холодов отопительный сезон начнется в любом случае, но если в "не согласованном" доме произойдет авария, то виноватой окажется УК.

Ресурсоснабжающие организации под разными предлогами тормозят согласование. А некоторые и вовсе выкручивают коммунальщикам руки

Группа компаний "ПИК Комфорт" обслуживает больше половины воронежских многоэтажек. По факту все 2482 дома готовы к началу отопительного сезона, но по документам - только 1300. Документы на остальные застряли на согласовании у поставщиков тепла.

- Пользуясь случаем, поставщики выкручивают нам руки, заставляя, к примеру, собирать задолженность с жильцов. Мы технари, наше дело - оборудование, но тепловики ставят выдачу необходимых для начала отопительного сезона документов в зависимость от нашего усердия по сбору денег. - рассказал "РГ" технический директор холдинга Антон Михайлов.

Есть и другая отговорка: когда представители УК спрашивают, скоро ли будут подписаны паспорта готовности домов, им отвечают: нужного специалиста нет на месте, подождите. А если находится человек, его замещающий, то он говорит: я ваших документов не видел, давайте-ка соберем их заново. И еще неизвестно, что хуже.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Проблема эта возникает каждый год, и руководство УК обычно молчит о ней, предпочитая не портить отношения с поставщиками ресурсов. Но в этом году ситуация обострилась до того, что коммунальщики больше молчать не хотят.

В администрации Воронежа хранят олимпийское спокойствие. Как тут считают, отопительному сезону ничего не угрожает, город, мол, входит в период теплоснабжения ежегодно и ни разу его старт не был сорван. Подготовка к пуску ведется в плановом режиме.Отдельные замечания есть, но управляющие организации в эти дни завершают их устранение.

Тут также отметили, что оформление паспортов готовности на больницы, детские сады и школы, куда тепло подают в первую очередь, почти завершено. Документы подписаны на 482 объекта из 511. А вот по жилому фонду ситуация, признаются, иная - на утро 10 сентября из 4616 городских многоэтажек необходимые бумаги были у 2536 , то есть у половины.

Комментарий

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль":

- На самом деле говорить о срыве отопительного сезона еще рано. В соответствии с действующим законодательством паспорта готовности для северных регионов должны быть подписаны до 1 сентября, в центральной России - до 15 сентября, а для южных регионов страны - до 1 октября. Конечно, отсутствие такой бумаги вовсе не означает, что дом совсем останется без тепла. Наша организация "ЖКХ Контроль" ежегодно ведет мониторинг готовности к отопительному сезону. И мы видим, что подготовка домов к зиме является самой критической частью этого процесса. С ними - просто беда, потому что в большой массе своей износ инфраструктуры в них достиг критического уровня. Если там провести гидравлические испытания, то система водоснабжения просто разорвется. По-хорошему таким домам нельзя давать паспорта готовности к зиме. Но не подключать их тоже нельзя, потому что люди останутся без тепла, разорвет трубы и будет еще хуже. Поэтому по факту во многих регионах происходит такая ситуация: паспорта нет, разрешения нет, а дома все равно подключают, надеясь на авось.

Подготовил Андрей Полынский

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Отопительный сезон в России

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