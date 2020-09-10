Песков назвал Москву экономическим форпостом России

Москва блестяще справляется со столичными функциями, заявил на пресс-конференции в "Интерфаксе" для региональных СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Москва - это действительно очень и очень успешный регион, который блестяще справляется со столичными функциями. При этом остается не только столицей, но экономическим форпостом России", - подчеркнул Песков.

Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил рабочую группу Госсовета, делился с регионами опытом столицы во время пандемии. "Москва делилась опытом врачей, Москва делилась оборудованием, Москва оказывала помощь многим регионам нашей страны, участвовала в помощи другим странам", - перечислил Песков.

"Успехов очень много", - заключил представитель Кремля.