Ракова: В Москве вводятся новые правила маршрутизации и диагностики горожан с симптомами ОРВИ

Со следующей недели в Москве вводятся новые правила маршрутизации и диагностики пациентов с симптомами ОРВИ, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Они включают в себя обязательное тестирование на грипп горожан с выраженными симптомами, а также отмену обязательной изоляции в течение 14 дней для москвичей с симптомами ОРВИ, за исключением больных с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

Все это позволит врачам назначать заболевшим наиболее подходящую и эффективную терапию. Кроме того, изменения коснутся и стационаров, которые будут разделены на потоки лечения пациентов с ОРВИ и гриппом, горожан с подтвержденным ковид, а также больных пневмонией иного происхождения.

Заммэра рассказала:

- Мы боролись с ковидом в весенне-летний период, когда другие инфекции затухают. Сейчас наступает совершенно другой период, когда идет объективный рост различных вирусов и инфекций. Поэтому мы отработали по новой все алгоритмы работы и поликлинического звена, и стационарного звена, и скорой помощи. Со следующей недели мы их в полном объеме запустим.

По-прежнему пациенты с симптомами ОРВИ обязательно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию. Однако в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему ковидом, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Для дифференциации заболевших в Москве пациенты с явными симптомами ОРВИ также будут сдавать экспресс-тест на грипп - и при лечении на дому, и при госпитализации в стационар.

- В первую очередь мы будем тестировать тех, у кого есть явные признаки гриппа - высокая температура, ломота и так далее. Люди с симптомами ОРВИ относятся к группам риска - они также будут сдавать тесты. Скорая помощь в случае госпитализации пациента в больницу в обязательном порядке должна протестировать его на грипп, чтобы исключить эту инфекцию и не допустить заражения окружающих", - пояснила Анастасия Ракова,

Новые правила введены и для диагностики пневмонии - они позволят назначать более правильное лечение в соответствии с заболеванием. Весной любой больной с вирусной пневмонией, которую можно диагностировать с помощью КТ, считался заболевшим коронавирусом вне зависимости от положительных или отрицательных тестов. В тот период помимо коронавируса заболевания другими инфекциями было минимально. Кроме этого, сейчас диагностика методом ПЦР стала более точной.

- Сейчас мы меняем правила, - продолжила замммэра, - для того, чтобы человеку поставить диагноз "пневмония COVID-19", необходимо выявить вирусную пневмонию на КТ и получить либо положительный тест на ковид, либо отрицательный тест на всю остальную линейку вирусов. Так мы будем проводить дополнительную диагностику пневмонии, чтобы правильно, точечно лечить людей.

Ключевое изменения коснется стационаров - койки будут разделены на несколько групп: для лечения пациентов с ОРВИ и гриппом, горожан с подтвержденной коронавирусной инфекцией и для больных с пневмонией невирусного происхождения. Уже определены алгоритмы, критерии диагностики и госпитализации, и со следующей недели стационары перейдут к работе в новом режиме.