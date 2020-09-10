Рязанские школьники получили ожоги глаз на уроке

Прокуратура Рязанской области начала проверку после обращения детей из школы № 62 в больницу с жалобами на ухудшение зрения.

Семерым школьникам поставили диагноз "электроофтальмия (ожог роговицы ультрафиолетовыми лучами - ред.), вызванная тем, что ученик смотрел на кварцевую лампу". Ребята рассказали, что на уроках в классе в течение трех часов работал дезинфицирующий прибор. Они пытались его отключить, но преподаватель попросил включить лампу снова.

- В ходе проверки будет проверено соблюдение законодательства об образовании и охране здоровья несовершеннолетних, дана оценка действиям (или бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности в школе, - рассказала представитель прокуратуры Юлия Ромашкина.