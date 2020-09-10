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10.09.2020 19:45
Рубрика: Власть

Эхо войны в храме

Саперы обезвредили в знаменитом монастыре снаряды и гранаты
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8258)
Военные инженеры в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре обезвредили боеприпасы, оставшиеся там со времен Великой Отечественной войны.

Снаряды и гранаты нашли работники монастыря при проведении реконструкции. Обезвредить опасную находку попросили Министерство обороны РФ.

В монастырь была отправлена группа разминирования межведомственного учебного центра инженерных войск. Поисковые работы по сплошному обследованию территории монастыря проводились с середины июля. Причем к операции по обнаружению боеприпасов привлекались и водолазы, которые, используя современную станцию по поиску взрывчатки ПРСВ-М, проводили работы в озерах, находящихся на территории монастырского комплекса.

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В итоге саперы обнаружили 19 взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны, - минометные снаряды и гранаты.

Обычно такие опасные находки уничтожаются на месте путем подрыва. Однако, учитывая, что Новый Иерусалим является объектом культурного наследия федерального значения, а архитектурный ансамбль монастыря входит в золотой фонд русского зодчества, было принято решение вывезти боеприпасы.

"Эхо войны", найденное в монастыре, было со всеми предосторожностями вывезено и уничтожено на специализированном полигоне.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Вторая мировая война

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