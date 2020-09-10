СМИ: "Спартак" предложил контракт Кузяеву

Московский "Спартак" сделал предложение полузащитнику сборной России Далеру Кузяеву, чей контракт с "Зенитом" истек нынешним летом.

По данным "СЭ", московский клуб хотел бы пополнить свой состав Кузяевым. "Спартак" сделал игроку, находящемуся в статусе свободного агента, предложение, согласно которому он будет получать 2,5 миллиона евро в год.

27-летний Кузяев в нынешнее трансферное окно намеревался попробовать свои силы в одном из ведущих чемпионатов Европы. При этом он договорился с "Зенитом", за который выступал в последние годы, о том, что этот клуб станет первым, с кем он проведет переговоры в случае, если отъезд за границу не состоится.

По данным издания, заинтересован в приобретении Кузяева и московский "Локомотив".