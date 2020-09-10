Собянин: Москва готова к отопительному сезону

В рекордно короткие сроки подготовили город к зиме в этом году коммунальщики. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, побывав на насосно-перекачивающей станции "Бирюлево-Борисовская" ПАО "МОЭК", которая обеспечивает теплом 400 тысяч жителей юга Москвы. Недавно на этой станции были завершены работы по модернизации.

- В этом году работники ЖКХ смогли приступить к подготовке жилого фонда к зиме только в июле, - рассказал глава города. - Начать, как обычно, в мае помешала самоизоляция москвичей. Оставить их в этот период без горячей воды было просто невозможно. Тем не менее, мы справились с непростой задачей. Всего за два месяца - вместо обычных четырех - работники ЖКХ провели необходимые ремонтные и профилактические работы на всех 73 тысячах жилых и нежилых зданиях Москвы. Как обычно, к 1 сентября Москва была готова к началу отопительного сезона".

По словам Сергея Собянина, в 2020-м году, несмотря на пандемию, столица продолжила и реализацию программы модернизации городской коммунальной и энергетической инфраструктуры. Одним из важных проектов этого года стало завершение работ как раз на "Бирюлёво-Борисовскоц" станции. Построена она была еще в 1987 году. Ее основной задачей является возврат отработанного теплоносителя от потребителей на ТЭЦ-26 "Мосэнерго". В зоне ответственности станции расположены 784 здания районов Зябликово, Северное и Южное Орехово-Борисово. В это число входят 428 жилых домов, 51 школа, 61 детсад, 10 больниц, 225 административных зданий и и другие здания.

Работы по комплексной модернизации начались в апреле прошлого года и завершились в сентябре текущего. В ходе их полностью заменили тепломеханическое и и электротехническое оборудование, оборудовали его комплексом клапанов для защиты от резкого повышения давления.

Кроме того, перевели станцию на автоматический режим работы без постоянного присутствия персонала. Управление оборудованием теперь осуществляется дистанционно с диспетчерского пункта филиала № 6.

Теперь жители юга столицы могут быть спокойны, что в течение всей зимы у них будет гарантированы горячие батареи в квартирах и горячая вода в кранах. Готовы к отопительному сезону, подчеркнул Собянин, и все остальные городские службы.