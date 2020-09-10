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10.09.2020 12:06

Соцкодекс Липецкой области дополнен мерами поддержки

Социальный кодекс Липецкой области дополнен новыми номерами поддержки, утвержденными на двух последних сессиях регионального парламента. В специальном разделе на сайте областного Совета представлен полный обновленный перечень указанием ответственных организаций и ссылками на их официальные сайты.
Фото: Липецкий облсовет Фото: Липецкий облсовет
Фото: Липецкий облсовет

- В условиях пандемии была усилена социальная поддержка наиболее незащищенных категорий жителей, как со стороны федерального центра, так и на региональном уровне. В Социальный кодекс Липецкой области внесены изменения, которые касаются младших школьников и наших многодетных семей. Мы проиндексировали ряд социальных выплат, на эти цели направлены дополнительные средства из областной казны, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
В Липецкой области вырастут выплаты многодетным семьям

Депутаты увеличили социальные выплаты за школьную и спортивную форму для многодетных семей на 10 процентов. Многодетные семьи теперь получают 2750 рублей на покупку школьной формы и 2210 рублей на покупку спортивной формы. Тем, кто уже оформил такие компенсации, доплату сделают автоматически.

Также с 1 сентября все ученики всех начальных классов Липецкой области уже получают бесплатное горячее питание. На эти цели дополнительно направлено около 200 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

Еще одно нововведение заключается в том, что теперь социальные выплаты на питание смогут получить дети-инвалиды, начиная с пятого класса. А студентам-инвалидам положена компенсация на обеды из расчета 80 рублей в день. Ранее эти деньги предназначались только тем, кто обучается на дому.

Проект областного Совета депутатов "Социальный кодекс" направлен на информирование жителей Липецкой области о той помощи, которую они могут получить.

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