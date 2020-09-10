В Липецкой области самозанятым предоставят кредиты

Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства ввел новый займ специально для самозанятых граждан. Инициатива о льготном кредитовании принадлежит главе региона Игорю Артамонову. Максимальная сумма годового кредита - 300 тысяч рублей.

- Содействие развитию малого и среднего бизнеса - стратегический приоритет областных властей, - отмечает Игорь Артамонов. - В Липецкой области создан эффективный механизм господдержки предпринимательства на самых разных этапах - от старта бизнеса до его модернизации.

Средства нового займа могут быть использованы на приобретение оборудования, транспорта, товаров, материалов, запасных частей, горюче-смазочных материалов, на оплату работ и услуг. Проценты за пользование займом установлены в размере двух ключевых ставок Банка России - 8,5 процента годовых.

Как пояснил начальник управления экономического развития Липецкой области Сергей Курбатов, до настоящего момента кредитование новой группы предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим, было возможно только по финансовым продуктам для физических лиц - обычным потребительским кредитам с достаточно высокой процентной ставкой и длительным периодом рассмотрения заявок. В Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства рассмотрение займет не более трех дней.

Проект по регистрации граждан в качестве самозанятых стартовал в регионе 1 июля, и новой возможностью воспользовались уже свыше 1,2 тысячи липчан. В основном это водители такси, репетиторы, няни, мастера маникюра и парикмахеры.

Напомним, что в числе условий для регистрации - отсутствие наемных рабочих и заработок не более 2,4 миллиона рублей в год. Регистрация самозанятых проходит через мобильное приложение, налоговая отчетность не сдается. Более подробную информацию о займах можно получить по телефонам 8 (4742) 55-12-95, 8-920-510-80-10.