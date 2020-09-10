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10.09.2020 11:26

В Липецкой области самозанятым предоставят кредиты

Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства ввел новый займ специально для самозанятых граждан. Инициатива о льготном кредитовании принадлежит главе региона Игорю Артамонову. Максимальная сумма годового кредита - 300 тысяч рублей.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

- Содействие развитию малого и среднего бизнеса - стратегический приоритет областных властей, - отмечает Игорь Артамонов. - В Липецкой области создан эффективный механизм господдержки предпринимательства на самых разных этапах - от старта бизнеса до его модернизации.

Средства нового займа могут быть использованы на приобретение оборудования, транспорта, товаров, материалов, запасных частей, горюче-смазочных материалов, на оплату работ и услуг. Проценты за пользование займом установлены в размере двух ключевых ставок Банка России - 8,5 процента годовых.

Фото: Администрация Липецкой области
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Как пояснил начальник управления экономического развития Липецкой области Сергей Курбатов, до настоящего момента кредитование новой группы предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим, было возможно только по финансовым продуктам для физических лиц - обычным потребительским кредитам с достаточно высокой процентной ставкой и длительным периодом рассмотрения заявок. В Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства рассмотрение займет не более трех дней.

Проект по регистрации граждан в качестве самозанятых стартовал в регионе 1 июля, и новой возможностью воспользовались уже свыше 1,2 тысячи липчан. В основном это водители такси, репетиторы, няни, мастера маникюра и парикмахеры.

Напомним, что в числе условий для регистрации - отсутствие наемных рабочих и заработок не более 2,4 миллиона рублей в год. Регистрация самозанятых проходит через мобильное приложение, налоговая отчетность не сдается. Более подробную информацию о займах можно получить по телефонам 8 (4742) 55-12-95, 8-920-510-80-10.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

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