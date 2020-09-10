В московских домах началась внеплановая проверка газового оборудования

Для повышения безопасности использования газа в быту проводится внеплановая проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в ходе проверки особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Специалисты Мосгаза проводят с жильцами инструктаж и раздают памятки по безопасной эксплуатации газа в быту.

"При выявлении незначительных нарушений производится их устранение, а если существуетугроза безопасности, то газовое оборудование отключается и составляется акт", - подчеркнул заместитель мэра.

Чтобы не стать жертвой мошенника, жители должны обратить внимание на то, есть ли объявление о предстоящих работах на информационных стендах рядом с домом. Кроме этого, стоит помнить, что специалисты во время проверки не предоставляют платных услуг. А уточнить, работает ли пришедший специалист в компании, можно в Мосгазе, позвонив по номеру 104.

Власти попросили с пониманием отнестись к проведению внеплановой проверки газового оборудования и обеспечить доступ специалистов столичного газового хозяйства в квартиру.

Напомним, в конце августа на улица Кубинка (Западный округ) произошел пожар в жилом ломе. По одной из причин, возник пожар из-за хлопка неизвестного газового баллона.