В Москве мошенники вынудили пенсионера отдать им 20 млн рублей

В столице 81-летний пенсионер больше полугода переводил мошенникам деньги: те посулили ему внушительную компенсацию за приобретенные им ранее БАДы. В общей сложности с октября 2019 года по июль 2020 года злоумышленники получили от пенсионера около 20 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает kp.ru.

Согласно данным издания, неизвестные убедили мужчину, что он получит компенсацию за купленные им биологические добавки, но сначала он должен внести небольшую сумму денег. Такие переводы от пенсионера мошенникам продолжались неоднократно. Несколько раз аферисты даже приезжали к потерпевшему домой и лично забирали очередной платеж.

Сейчас полиция разыскивает злоумышленников, заведено уголовное дело по статье "мошенничество".