В рязанской школе родителям предложили оплатить бесплатное питание

В школе имени Батышева рязанского поселка Кадом родителям начальных классов раздали договоры о совместной оплате горячего питания. Родители возмутились и написали губернатору. После этого региональное министерство образования заявило, что договоры использоваться не будут. Прокуратура начала проверку ситуации в школе.

В среду вечером на странице рязанского губернатора Николая Любимова в соцсети появилась жалоба жительницы Кадома Ольги Андриевской на поборы в школе: директор кадомской школы имени Батышева раздала родителям 1-4 классов договоры на питание детей. В документах говорится, что оплата завтраков и обедов будет долевой: часть денег выделит бюджет, часть придется доплатить родителям.

Утром в четверг там же появился ответ регионального министерства образования и молодежной политики. Эти договоры использоваться не будут, их уничтожат, пообещали чиновники. Школа проведет разъяснительную работу. Ситуацией заинтересовалась прокуратура Рязанской области.

- Прокурор Кадомского района выехал в школу. Проводится проверка, - рассказала представитель ведомства Юлия Ромашкина.