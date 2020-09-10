Новости

Песков напомнил о негативном опыте прямых выборов мэров 15:26
Песков назвал Москву экономическим форпостом России 15:22
Песков: Появление Саакашвили в Грузии может иметь отрицательные последствия 15:11
Сергей Лавров: Берлин идет по стопам Лондона и Гааги 15:08
Песков заявил о большой поддержке белорусами Лукашенко 15:06
В Вологде открыли объездную дорогу 15:05
В рязанской школе родителям предложили оплатить бесплатное питание 15:00
Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок 14:52
Большой театр отменил спектакль "Дон Карлос" из-за болезни Абдразакова 14:52
В Татарстане участники голосования получат маски и одноразовые ручки 14:45
Россия и Китай вместе разработают системы для умного города 14:38
Завершились съемки драмеди "257 причин, чтобы жить" 14:35
Власти Москвы назвали условия для включения отопления 14:33
Песков: Господдержка бизнеса продлится до окончания пандемии 14:28
В Архангельской области и НАО пройдут выборы губернатора 14:21
Песков: Решения о переносе на весну Единого дня голосования нет 14:18
Жена Михаила Ефремова ищет нового адвоката 14:18
В порту Бейрута вспыхнул сильный пожар 14:17
Схимонаха Сергия отлучили от церкви 14:15
На Дону в списки избирателей внесены более трех миллионов человек 14:07
Песков: Путин предпочитает читать бумажные газеты 14:06
Минздрав предложил не продавать некрепкий алкоголь лицам до 21 года 14:02
Черчесов объяснил, почему не стал менять Дзюбу в матче с венграми 13:52
Вышел трейлер "Красных пророчеств" с Невским и Майклом Мэдсеном 13:50
Гендиректор "Спартака" опроверг интерес клуба к футболисту Кузяеву 13:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
10.09.2020 15:00
Рубрика: Общество

В рязанской школе родителям предложили оплатить бесплатное питание

Текст: Антон Валагин (Рязань)

В школе имени Батышева рязанского поселка Кадом родителям начальных классов раздали договоры о совместной оплате горячего питания. Родители возмутились и написали губернатору. После этого региональное министерство образования заявило, что договоры использоваться не будут. Прокуратура начала проверку ситуации в школе.

Рязанские школьники получили ожоги глаз на уроке

В среду вечером на странице рязанского губернатора Николая Любимова в соцсети появилась жалоба жительницы Кадома Ольги Андриевской на поборы в школе: директор кадомской школы имени Батышева раздала родителям 1-4 классов договоры на питание детей. В документах говорится, что оплата завтраков и обедов будет долевой: часть денег выделит бюджет, часть придется доплатить родителям.

Утром в четверг там же появился ответ регионального министерства образования и молодежной политики. Эти договоры использоваться не будут, их уничтожат, пообещали чиновники. Школа проведет разъяснительную работу. Ситуацией заинтересовалась прокуратура Рязанской области.

- Прокурор Кадомского района выехал в школу. Проводится проверка, - рассказала представитель ведомства Юлия Ромашкина.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область

Главное сегодня

Путин: Надо продолжить адресную поддержку людей, потерявших работу
Песков: Прививку от коронавируса нужно делать только добровольно
Сергей Лавров: Берлин идет по стопам Лондона и Гааги
За сутки в России подтверждено 5363 случая COVID-19 в 84 регионах
Схимонаха Сергия отлучили от церкви
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа