В Воронеже впервые пересадили сердце

Воронежец, про которого можно смело сказать, что он заново родился, чувствует себя хорошо и уже выписался из больницы. Он стал первым в регионе человеком, которому провели трансплантацию сердца.

- 41-летний пациент долгое время страдал сердечной недостаточностью, развившейся после перенесенного гриппа. Последние полгода мужчина провел в больнице. Прогнозы врачей были неутешительны: без пересадки сердца он мог умереть, - рассказали в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Сложнейшая операция длилась более пяти часов. Работала бригада из лучших специалистов: кардиохирурги, трансплантологи, кардиологи, анестезиологи-реаниматологи, УЗИ-диагносты, специалисты функциональной и лабораторной диагностики, медицинские сестры. Местных врачей консультировали специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова. Они в операционной следили за работой коллег. Все прошло успешно.

К этой операции в областной клинической больнице N 1 готовились более пяти лет. Воронежские медики выезжали на стажировку в ведущие федеральные центры: НМИЦ ССХ имени Бакулева и НМИЦ ТИО имени Шумакова.

- Кардиохирургия - коммунальная дисциплина. В одиночку даже самый великий хирург ничего сделать не сможет. Необходима слаженная работа десятков специалистов: анестезиологов, реаниматологов, службы искусственного кровообращения, выхаживания, диагностики... А результат - спасенный от смерти человек. Наш пациент уже ездит на рыбалку, - рассказал руководитель кардиохирургического центра областной клинической больницы N1 Сергей Ковалев. - Воронеж стал шестнадцатым регионом страны, где провели трансплантацию сердца. В листе ожидания еще семь человек. На одну квоту на трансплантацию можно прооперировать 10-20 человек с тяжелыми сердечными патологиями. Поскольку мы не федеральный центр, требуется дополнительное финансирование.