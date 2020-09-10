Власти Москвы назвали условия для включения отопления

Включать отопление в жилых домах столицы пока рано, поскольку еще не наступили необходимые условия - средняя температура на улице на протяжении пяти суток должна держаться на уровне ниже 8 градусов тепла. Об этом напомнил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Условия одни: как только в течение пяти суток температура наружного воздуха среднесуточная будет ниже плюс 8 градусов - мы включаем отопление, - цитирует заммэра ТАСС. - Пока на улице стоит плюс 21 градус. В первую очередь, мы включаем детские сады, школы, медицинские учреждения и учреждения социальной сферы с круглосуточным пребыванием, по заявкам руководителей учреждений. Тут ограничений нет".

Точную дату начала отопления обычно устанавливает городское правительство исходя из погодных условий. В прошлом году, к примеру, включать отопление в социальных объектах начали 20 сентября, а в жилых дома 23 сентября. В 2018 году отопительный сезон начался 25 сентября.