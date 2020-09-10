Власти Москвы не планируют снова закрывать экономику

Новости

Анастасия Ракова сделала прививку от коронавируса 17:02
В Еврокомиссии назвали коррупцию основной проблемой Болгарии 16:46
Киев отменил совместную инспекцию позиций ВСУ возле поселка Шумы 16:40
День памяти князя Александра Невского пройдет без крестного хода 16:39
Американский телеканал Fox News начинает вещание в Германии 16:31
Путин наградил главу РАН 16:30
Огнеметчики ЦВО провели стрельбы на полигоне в Оренбуржье 16:29
В Петербурге начались съемки ленты "Нахимовцы" с Мерзликиным и Гармашом 16:28
Режиссер "Викинга" снимет драму с Робаком про сирийский конфликт 16:27
Мишустин: Бюджет на 2021-2023 годы сохранит социальную направленность 16:22
Переболевшим коронавирусом посоветовали носить маски 16:12
Объемы строящегося жилья в 2021 году могут вырасти на 5% 16:11
Умер легендарный музыкант, основатель Silver Apples Симеон Кокс 16:03
В Крыму уничтожили десятки авиабомб времен войны 16:03
В Госдуме оценили резолюцию Сейма Литвы по России и Беларуси 15:46
Песков заявил о важности баланса экологии и экономики 15:46
В Швейцарии запретили рождественские ярмарки 15:41
Коронавирус сорвал съемки новых сезонов "Атланты" 15:41
Фигуранта по делу Фургала отпустили под домашний арест 15:39
Песков опроверг планы по объединению Петербурга и Ленинградской области 15:34
Песков напомнил о негативном опыте прямых выборов мэров 15:26
Песков назвал Москву экономическим форпостом России 15:22
Песков: Появление Саакашвили в Грузии может иметь отрицательные последствия 15:11
Сергей Лавров: Берлин идет по стопам Лондона и Гааги 15:08
Песков заявил о большой поддержке белорусами Лукашенко 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
10.09.2020 15:28
Рубрика: Власть

Власти Москвы не планируют снова закрывать экономику

Текст: Александр Мелешенко
Снова закрывать столичную экономику не планируется, в этом нет необходимости, ситуация с коронавирусом в городе остается под контролем. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

"Мы не планируем вновь закрывать экономику - для этого нет предпосылок. Никаких новых ограничений на работу столичных предприятий мы не готовим, сейчас сохраняются только санитарные требования: ношение масок, использование антисептиков и социальная дистанция", - цитирует Ефимова РИА Новости.

Песков назвал Москву экономическим форпостом России

Ранее газета "Известия", напомним, сообщила о том, что Роспотребнадзор на дает магазинам непродовольственных товаров гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса. Непродовольственная торговля в условиях самоизоляции оказалась одной из самых пострадавших отраслей - магазины этой сферы были закрыты.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин: Надо продолжить адресную поддержку людей, потерявших работу
Мишустин потребовал защитить пенсионные накопления граждан от мошенников
Песков: Прививку от коронавируса нужно делать только добровольно
Сергей Лавров: Берлин идет по стопам Лондона и Гааги
Схимонаха Сергия отлучили от церкви
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября