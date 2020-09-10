Власти Москвы не планируют снова закрывать экономику

Снова закрывать столичную экономику не планируется, в этом нет необходимости, ситуация с коронавирусом в городе остается под контролем. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы не планируем вновь закрывать экономику - для этого нет предпосылок. Никаких новых ограничений на работу столичных предприятий мы не готовим, сейчас сохраняются только санитарные требования: ношение масок, использование антисептиков и социальная дистанция", - цитирует Ефимова РИА Новости.

Ранее газета "Известия", напомним, сообщила о том, что Роспотребнадзор на дает магазинам непродовольственных товаров гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса. Непродовольственная торговля в условиях самоизоляции оказалась одной из самых пострадавших отраслей - магазины этой сферы были закрыты.