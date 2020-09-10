Воронежскую облдуму отметили за вклад в развитие региона

Итоги работы шестого созыва регионального парламента подвели на его последнем, 60-м заседании. Принятые с 2015 года законы позволили улучшить социальную и экономическую обстановку в Воронежской области. Эффективную деятельность депутатов отметили известные политики.

"Отличительными чертами думы VI созыва стали высокий профессионализм, работоспособность, ответственность, государственный подход к решению задач, поставленных временем", - сказано в телеграмме заместителя председателя Государственной Думы Алексея Гордеева.

Поблагодарила воронежских депутатов и зампред Совета Федерации РФ Галина Карелова, отметив, что за пять лет они внесли существенный вклад в развитие законодательной базы региона:

- Целый ряд инициатив областной думы, отражающих интересы воронежцев, был поддержан Федеральным Собранием. Ее опыт по совершенствованию социального законодательства неоднократно представлялся на парламентских слушаниях, всероссийских форумах, конференциях и, как правило, получал высокую оценку… По итогам работы воронежская областная дума входит в число лучших законодательных собраний субъектов РФ.

Воронежский губернатор Александр Гусев подчеркнул, что уходящий политический сезон был насыщен событиями, но конкретные дела всегда преобладали над чистой политикой. По его словам, законодатели и исполнительная власть преследовали общую цель - повышение благосостояния граждан, развитие области. Поэтому многие законодательные инициативы были реализованы и дали положительный эффект. По мнению Гусева, каждый этап законопроектной работы удалось четко отладить.

За пять лет депутатами совместно с губернатором, правительством региона и другими исполнительными органами власти было разработано и принято почти 950 законов, направленных на улучшение качества жизни людей и создание правовых условий для поступательного развития Воронежской области. Почти 40 процентов из них касались регионального развития и экономики, пятая часть - здравоохранения, образования, культуры и соцзащиты, напомнил председатель облдумы Владимир Нетесов. Каждый десятый новый закон был связан со сферами земельного и экологического права, а также сельским хозяйством. Примерно столько же документов касалось защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности.

Важный блок законов был направлен на привлечение в экономику региона частного капитала путем снижения административной нагрузки на бизнес и расширения круга компаний, которые могут получить региональную господдержку. В итоге объем частных инвестиций в экономику Воронежской области за последние пять лет составил почти полтора триллиона рублей, в рамках реализации особо значимых инвестпроектов создано около 17,5 тысячи рабочих мест. Особое внимание уделяется развитию новых форм инвестиционной инфраструктуры. Это ОЭЗ "Центр" и ТОСЭР "Павловск". Для их резидентов депутаты одобрили широкую систему льгот. "Центр" позволит создать около 20 высокотехнологичных производств с объемом инвестиций около 30 миллиардов рублей и более четырех тысяч рабочих мест. На территорию Павловска планируется привлечь 13,5 миллиарда рублей инвестиций, создав почти 1,5 тысячи рабочих мест.

Законодательная база помогает и развитию малого бизнеса. Так, в начале 2020 года в регионе были введены налоговые льготы для малых и средних IT-компаний. Летом был одобрен закон, направленный на развитие органического земледелия.

Владимир Нетесов отметил, что доходы областного бюджета выросли с 80 миллиардов рублей в 2015 году до 130 в 2020-м. Почти две трети расходов традиционно носит социальный характер. Поэтому в регионе максимально защищены уязвимые категории граждан, сохранены в полном объеме все социальные выплаты, пособия и компенсации. В 2020 году на их обеспечение выделят до 12 миллиардов рублей.

Прирост собственных доходов бюджета в первую очередь направляется на повышение зарплаты медиков, педагогов и соцработников. С 2015 года на это дополнительно направили почти 43,5 миллиарда.

С 2015 по 2020 год был принят ряд значимых "социальных" законопроектов. Так, в Воронежской области ввели новые выплаты семьям с детьми, существенно увеличили региональный маткапитал. Были приняты нормы, которые позволяют обеспечить жильем учителей, переехавших в сельскую местность, и выплачивать "подъемные" медикам первичного звена. Ежегодно продлевалось действие мер соцподдержки, которые предоставляются только за счет областных средств. Это компенсация за наем жилья детям-сиротам, региональный маткапитал, льготы на проезд для отдельных категорий граждан.

По словам председателя областной Думы Владимира Нетесова, за пять лет парламентарии рассмотрели около 20 тысяч обращений воронежцев, около 40 процентов из них было решено положительно. С 2019 года парламентарии активно включились в мониторинг реализации нацпроектов.

Владимир Нетесов поблагодарил сенаторов и депутатов Госдумы за продвижение интересов Воронежской области в федеральных органах власти. Также он выразил благодарность органам местного самоуправления, контрольно-надзорным и силовым ведомствам, общественным организациям, экспертам и всем жителям региона, которые принимали активное участие в законотворческой работе.