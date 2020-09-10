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10.09.2020 10:41
Рубрика: Власть

Избирательные участки в ЕАО подготовили к единому дню голосования

Текст: Юлия Гарднер

Избирательные участки в Еврейской автономной области готовы к проведению единого дня голосования 13 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Татьяна Кравченко
На новосибирских выборах будут работать независимые наблюдатели

Для профилактики распространения коронавируса в помещениях предусмотрели все необходимые меры предосторожности. Так, на входе у людей будут измерять температуру, выдавать индивидуальные ручки, маски и перчатки. Персонал будет находиться в защитных костюмах. Кроме того, для голосующих предусмотрели раздельные входы и выходы.

Чтобы люди не собирались в большом количестве, в области определили дополнительные дни голосования: 11 и 12 сентября. Отдать свой голос жители ЕАО смогут как в помещениях, так и на открытом пространстве, на придомовых территориях.

На всех избирательных участках будут работать камеры и наблюдатели.

Напомним, в ближайшее воскресенье в области будут выбирать губернатора, а на некоторых участках еще и депутатов городской Думы. В этот же день главу региона предстоит выбрать жителям Камчатского края.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Единый день голосования-2020

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