Избирательные участки в ЕАО подготовили к единому дню голосования

Избирательные участки в Еврейской автономной области готовы к проведению единого дня голосования 13 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для профилактики распространения коронавируса в помещениях предусмотрели все необходимые меры предосторожности. Так, на входе у людей будут измерять температуру, выдавать индивидуальные ручки, маски и перчатки. Персонал будет находиться в защитных костюмах. Кроме того, для голосующих предусмотрели раздельные входы и выходы.

Чтобы люди не собирались в большом количестве, в области определили дополнительные дни голосования: 11 и 12 сентября. Отдать свой голос жители ЕАО смогут как в помещениях, так и на открытом пространстве, на придомовых территориях.

На всех избирательных участках будут работать камеры и наблюдатели.

Напомним, в ближайшее воскресенье в области будут выбирать губернатора, а на некоторых участках еще и депутатов городской Думы. В этот же день главу региона предстоит выбрать жителям Камчатского края.