На Сахалине 16-летняя девушка погибла во время селфи на фоне волн

Несчастный случай произошел в сахалинском городе Холмске у Приморского бульвара в среду вечером. 16-летняя девушка делала селфи на пирсе, повернувшись спиной к штормовому морю. Одна из волн смыла ее, утащив за собой, сообщают "Вести".

По словам очевидцев, увидевшие это парни бросились спасать подростка, но волны не давали зайти слишком далеко, сшибали с ног. Одновременно к месту ЧП вызвали спасателей.

Они прибыли через три минуты и вытащили девушку. Она была в бессознательном состоянии. Ее передали "скорой", но реанимировать подростка им не удалось.

Известно, что погибшая училась на первом курсе одного из сахалинских техникумов.