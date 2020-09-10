Песков назвал приоритетной проблему оттока населения с Дальнего Востока

Отток населения с Дальнего Востока - тема, которой президент занимается не первый год, заявил на пресс-конференции в "Интерфаксе" для региональных СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Отток населения с Дальнего Востока - это, действительно, большая проблема, которой не первый год занимается руководство страны​​​... И эта тема в абсолютном приоритете, в верхних строчках ежедневной повестки дня в работе нашего президента", - сказал Песков.

Причина отъезда населения - не только суровый климат, но и "застарелая отсталость" региона в плане экономического развития, считает пресс-секретарь президента. Предпринимаются беспрецедентные меры, создаются районы опережающего развития, особые экономические зоны.

При этом демографическая проблема касается не только Дальнего Востока, но и ряда других регионов. "Делается все возможное, чтобы рождаемость повышать. Но инерция демографических проблем настолько велика, что сиюминутного эффекта здесь не может быть", - заключил Песков.