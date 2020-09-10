По центру Петропавловска-Камчатского прогулялся медведь

Дикий медведь забрел в центр Петропавловска-Камчатского сегодня ночью. Его заметили на улице Ленинградской сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Дежурный поручил им следовать за ним до приезда охотоведов.

Как выяснилось, правоохранители оказались в нужное время и в нужном месте. Ведь зверя также увидел случайный прохожий и попытался снять его на камеру смартфона.

"Проявив любопытство, животное направилось к пешеходу", - сообщает региональное управление Росгвардии.

Чтобы предотвратить возможную трагедию, мужчину отгородили от медведя служебной машиной и принялись сигналить, чтобы спугнуть зверя.

Испугавшись, хищник скрылся в лесном массиве в районе улице Тундровой. Сейчас охотоведы ищут его.